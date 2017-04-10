 ''Onu kim istemez!'' – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    ''Onu kim istemez!''

    ''Onu kim istemez!''

    İki sezondur şampiyon olamadıklarını söyleyen G.Saray’ın hocası, “Önümüzdeki sezonun çalışmalarını yapıyoruz” dedi.

    Teknik Direktörü TRT'ye yaptığı açıklamada önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi. Tecrübeli hoca, "İki sezondur şampiyon olamıyoruz. Önümüzdeki sezon bunu başarmalıyız. Bunun için gerekli transfer çalışmalarını yapıyoruz ama bunun kimler olduğunu ve hangi mevkilere olduğunu sizlere söyleyemem. Mandzukic'e gelince. Onu kim istemez, çok yetenekli bir futbolcu. Yabancı kuralı değişikliği ise kabul edilemez" dedi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:36
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