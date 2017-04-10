 Muslera’nın şartı zam – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Muslera’nın şartı zam

    Muslera’nın şartı zam

    Yönetimin sözleşmesini uzatmak istediği 'nın menajeri Daniel Fonseca'nın "Zam yaparsanız olur" dediği öğrenildi.

    Halen yılda 3 milyon 575 bin euro kazanan Uruguaylı file bekçisinin ücretinin 4 milyon 250 bin euro'ya yükseltilmesini istediği gelen haberler arasında. Yönetim bu rakamı kabul ederse Muslera; De Gea (7.2 milyon euro), Neuer (7 milyon) ve Buffon'dan (6.5 milyon) sonra dünyanın en çok kazanan 4. kalecisi olacak.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Muslera’nın şartı zam haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.