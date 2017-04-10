M.Başakşehir - Galatasaray | Canlı Anlatım
Galatasaray, Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, Şampiyonlar Ligi bileti için büyük önem taşıyan karşılaşmadan galibiyetle ayrılırsa ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki farkı bire düşürecek.
Hoca değişikliği yaşayan ve sıkıntılı bir sezon geçiren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi umuduna tutundu. Sarı-kırmızılı ekip saat 20.00'de başlayan mücadelede Medipol Başakşehir'e konuk oluyor. Adanaspor galibiyeti ve geçen hafta Başakşehir'in yenilmesinin ardından devler sahnesi için büyük bir şans yakalayan sarı-kırmızılı ekip, bugün sahadan galibiyetle ayrılırsa ikinci sıradaki rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e düşürecek ve bir yıl uzak kaldığı Avrupa arenasına dönüş yapma şansı yakalayacak.
İKİ MAÇI DA KAYBETTİ
Ancak bu çok da kolay olmayacak. Başakşehir de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Beşiktaş'ın Trabzon'u mağlup etmesiyle bir anda 8 puan geriye düştü. Onlar da bu karşılaşmayı hırslı bir şekilde bekliyor. İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor ve biri kupa diğeri ligde oynanan iki maçı da Başakşehir'in kazanması Galatasaray'ın işinin ne kadar zor olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna karşılık Adana'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden ve moral olarak üst seviyede olan sarı-kırmızılı oyuncular, sezonun maçı olarak gördükleri karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor.
EVİNDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bu sezon sürpriz bir çıkışa imza atan ve şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 maçtır evinde yenilmedi. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 18 karşılaşmada rakiplerini 12 kez mağlup ederken, 6 kez sahadan berabere ayrıldı.
DÜDÜK ÇAKIR'DA
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Alpaslan Dedeş yapıyor.
6 OYUNCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de ise Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 6 futbolcu, bugün maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
STAT: Fatih Terim
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor.
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren.
İKİ MAÇI DA KAYBETTİ
Ancak bu çok da kolay olmayacak. Başakşehir de şampiyonluk için mücadele ediyor ve Beşiktaş'ın Trabzon'u mağlup etmesiyle bir anda 8 puan geriye düştü. Onlar da bu karşılaşmayı hırslı bir şekilde bekliyor. İki takım bu sezon 3. kez karşı karşıya geliyor ve biri kupa diğeri ligde oynanan iki maçı da Başakşehir'in kazanması Galatasaray'ın işinin ne kadar zor olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Buna karşılık Adana'yı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup eden ve moral olarak üst seviyede olan sarı-kırmızılı oyuncular, sezonun maçı olarak gördükleri karşılaşmayı mutlaka kazanmak istiyor.
EVİNDE 18 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Bu sezon sürpriz bir çıkışa imza atan ve şampiyonluk kovalayan Medipol Başakşehir, Süper Lig'de 18 maçtır evinde yenilmedi. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynadığı 18 karşılaşmada rakiplerini 12 kez mağlup ederken, 6 kez sahadan berabere ayrıldı.
DÜDÜK ÇAKIR'DA
Medipol Başakşehir ile Galatasaray arasında oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetiyor. Çakır'ın yardımcılıklarını Tarık Ongun ile Alpaslan Dedeş yapıyor.
6 OYUNCU SINIRDA
Medipol Başakşehir'de ise Marcio Mossoro, Edin Visca, Uğur Uçar, Alexandru Epureanu, Cengiz Ünder ve Samuel Holmen sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 6 futbolcu, bugün maçta da kart gördükleri takdirde cezalı duruma düşecek ve 28. haftadaki Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR - GALATASARAY
STAT: Fatih Terim
SAAT: 20.00
HAKEM: Cüneyt Çakır
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Caiçara, Yalçın, Epureanu, Alpaslan, Mahmut, Emre, Visca, Mossoro, Cengiz, Adebayor.
GALATASARAY: Muslera, Semih, Chedjou, Ahmet, Linnes, Josue, Selçuk, Yasin, Bruma, Rodrigues, Eren.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 19:51
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
M.Başakşehir - Galatasaray | Canlı Anlatım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.