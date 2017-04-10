 Keyifli geçecek – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Keyifli geçecek

    Keyifli geçecek

    Takımına güvendiğini belirten Başkan Özbek, “İki maçın ardından galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum” dedi.

    Başkanı Dursun Özbek, ligde iki kritik maç oynayacaklarını belirtirken iki maçtan da 3'er puan almak zorunda olduklarını söyledi. Ankara Galatasaraylı Yönetici ve İş Adamları Derneği tarafından Eskişehir Yolu üzerinde oluşturulan hatıra ormanının açılışının ardından konuşan Özbek, "Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacağız. İki tane çok önemli maçımız var ve tüm gücümüzü ortaya koyacağız. İki maçı da 3'er puanla kapatmak zorundayız" dedi. Takımına güvendiğini kaydeden Başkan Özbek, "Hem Başakşehir hem de Fenerbahçe maçlarının çok keyifli geçeceğine ve her iki maçın ardından galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    FENERLİLERİ BEKLİYORUZ
    Derbiye her anlamda özel olarak hazırlanacaklarını kaydeden Özbek, Fenerbahçeli taraftarlarla ilgili ise, "Kalkan yasak sonrası Kadıköy'de bizim seyircimiz tribünde yerlerini almıştı; Fenerbahçe taraftarını da bizim stadımıza bekliyoruz" ifadesini kullandı.

    UEFA ÇOK İLGİLİ
    Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilme tehlikesi olmadığını bir kez daha ifade eden Başkan , "Bu konuda büyük bir bilgi kirliliği var. Taraftarımızın rahat olsun. Orada bize ilgi çok büyük. Bunu değerlendirmek lazım. Şimdi UEFA'da Servet Yardımcı gibi bir arkadaşımız görevde... Bu Türk futbolu için büyük bir şans. Kendisini bir kez daha kutluyorum" dedi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:05
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