Keyifli geçecek
Takımına güvendiğini belirten Başkan Özbek, “İki maçın ardından galibiyetleri kutlayacağımıza inanıyorum” dedi.
FENERLİLERİ BEKLİYORUZ
Derbiye her anlamda özel olarak hazırlanacaklarını kaydeden Özbek, Fenerbahçeli taraftarlarla ilgili ise, "Kalkan yasak sonrası Kadıköy'de bizim seyircimiz tribünde yerlerini almıştı; Fenerbahçe taraftarını da bizim stadımıza bekliyoruz" ifadesini kullandı.
UEFA ÇOK İLGİLİ
Galatasaray'ın Avrupa'dan men edilme tehlikesi olmadığını bir kez daha ifade eden Başkan Dursun Özbek, "Bu konuda büyük bir bilgi kirliliği var. Taraftarımızın rahat olsun. Orada bize ilgi çok büyük. Bunu değerlendirmek lazım. Şimdi UEFA'da Servet Yardımcı gibi bir arkadaşımız görevde... Bu Türk futbolu için büyük bir şans. Kendisini bir kez daha kutluyorum" dedi.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 21:05
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Keyifli geçecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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