 Kaburgası kırıldı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Kaburgası kırıldı

    Kaburgası kırıldı
    'la anılan 'li , sakatlandı. Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalan Real Madrid'in tek golünü kaydeden ve 67. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sol kaburgasındaki kemiklerinde kırık oluştuğu tespit edilmiştir" denildi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:08
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