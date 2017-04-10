 Derbi tehlikesi – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Derbi tehlikesi

    Derbi tehlikesi
    Zorlu Başakşehir maçı öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor. , ve bugün sarı- kart görmeleri halinde 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek. Teknik heyet, oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarırken Cüneyt Çakır'a gereksiz itirazda bulunmamalarını da istedi.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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