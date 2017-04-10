Cimbom koltuğu F.Bahçe'ye kaptırdı
Galatasaray, Medipol Başakşehir'e yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı.
Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.
- Dördüncülüğe geriledi
Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta maçlarının ardından ligde 1 sıra gerileyerek 4.'lüğe düştü.
Ligde 27. haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 50 puana ve 3.'lüğe yükselirken, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Galatasaray 49 puan kaldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligin 28. haftasında derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yenerek yeniden öne geçmeye çalışacak.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 23:33
- Adebayor Galatasaray'ı yıktı
Toplam 15
Yorum
korkak tudor kazanan takım değişmez bu takım 3 lü oynamaz her maç sistem değişmez bu kadar korkak bir hoca görmedim bu adam hala GS olduğunu bilmiyor!
- Abdullah Avcı: "Bitmesin istedim"
Toplam 1
Yorum
uFB1453 sonuna kadar haklı bencede ilk 4 sıranın maçları akşam 19:00 da oynanmalı (cuma,ctesi,pazar,ptesi)
- Advocaat derbi öncesi Galatasaray’ı takipte
Toplam 6
Yorum
botafokolular galatasaray mı kalmış, fenerbahçe mi kalmış güldürmeyin beni başkanlar sağolsun takımları batırdılar, (DURSUN EVİNDE OTURSUN)
Cimbom koltuğu F.Bahçe'ye kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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