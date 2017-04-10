 Cimbom koltuğu F.Bahçe'ye kaptırdı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Nisan 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Cimbom koltuğu F.Bahçe'ye kaptırdı

    Cimbom koltuğu F.Bahçe'ye kaptırdı

    Galatasaray, Medipol Başakşehir'e yenilerek ligde ikinci sırayı alma ve UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılabilme hedefinde yara aldı.

    Haftaya, 53 puanla ikinci sıradaki Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde giren ve rakibini yenerek aralarındaki farkı 1'e indirmeyi amaçlayan sarı-kırmızılılar, bu mağlubiyetle farkın 7 puana çıkmasını önleyemedi.

    - Dördüncülüğe geriledi

    Sarı-kırmızılı ekip, 27. hafta maçlarının ardından ligde 1 sıra gerileyerek 4.'lüğe düştü.

    Ligde 27. haftaya 4. sırada giren Fenerbahçe, aldığı galibiyetle 50 puana ve 3.'lüğe yükselirken, Medipol Başakşehir mağlubiyetiyle Galatasaray 49 puan kaldı.

    Sarı-kırmızılı takım, ligin 28. haftasında derbide konuk edeceği Fenerbahçe'yi yenerek yeniden öne geçmeye çalışacak.

    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Cimbom koltuğu F.Bahçe'ye kaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.