 Cezası biten Emre 11’de – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Cezası biten Emre 11’de

    Cezası biten Emre 11’de
    'de sarı kart cezası biten kaptan 'nun hafif sakatlığına rağmen ilk 11'deki yerini alması bekleniyor. Sakatlığı bulunan Doka ise büyük olasılıkla 18'de olmayacak. Fıtık ameliyatı geçiren Bekir İrtegün ile topuğundaki rahatsızlık nedeniyle ayağında alçı olan Egemen Korkmaz da forma giyemeyecek.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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