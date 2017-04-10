 Biletler 65 TL – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Biletler 65 TL

    Biletler 65 TL
    Bugün saat 20.00'de oynanacak maçın biletlerinin satışı devam ediyor. Ev sahibi ekip, biletleri 50 TL'den satışa koyarken misafir takım taraftarları ise maçı 65 TL'den izleyecek. Galatasaray logolu Passolig kartları sadece kendilerine ayrılan bölümde maçı takip edebilecek.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 21:07
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