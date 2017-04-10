 Balotelli'yi kaçırmayalım – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Balotelli'yi kaçırmayalım

    Balotelli'yi kaçırmayalım

    Yönetim, Tudor’u Balotelli için iknaya çalışıyor: Şenol Güneş de istememişti ama Nice’i uçurdu. Gelirse taraftarı coşturur.

    G.Saray'da gündem ... Forvete düşünülen İtalyan yıldıza, Tudor 'disiplinsiz' olduğu için çekinceli yaklaşıyor. Yönetimin ise Hırvat hocayı, "Sezon başında Balotelli, Beşiktaş'a da önerilmiş ancak Şenol Güneş de aynı sebeple istememişti. Ama Balotelli, Nice'i golleri ile Şampiyonlar Ligi'ne taşımak üzere. Podolski seneye yok. Sneijder de ayrılabilir. Balotelli transferi taraftarı heyecanlandırır" diyerek ikna etmeye çalıştığı bildirildi. 26 yaşındaki yıldızın, Nice ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:47
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