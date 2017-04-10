 Aile olursan başarı gelir – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    Aile olursan başarı gelir

    Aile olursan başarı gelir

    G.Saray'ın eski başkanlarından , başarı için takım içinde aile ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.

    Radyospor'a konuşan Cansun, "Bizde topa vuramayan adam (Emre Çolak) Avrupa'da başka bir takıma gidip haftanın takımı kadrosuna giriyorsa bu işte bir sıkıntı var. Biz kulübü dünya sıralamasında 2. sırada bıraktık. Borç da sadece 6 milyon TL idi. O sene takımın aşçısından takım kaptanına kadar takım olduk. Hasan Şaş 300 bine oynadı, diğer futbolcular da maaşlarında indirime gitti. O zaman aile olduk ve şampiyon olduk" dedi.

    DEVLERİ ÖRNEK ALIN
    Cansun, en kötü dönemlerinde bile kupalar kazandıklarını ifade ederek, "Bu Galatasaray ilk kurulduğu günkü gibi yönetilsin demek değil, bir değişiklik yapılmalı. Aksi halde küçülüyorsun, bir şeyler yapayım derken borçlanıyorsun. Dünyanın önde gelen kulüpleri örnek alınmalı, bu ayıp değil" ifadelerini kullandı.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:54
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