Aile olursan başarı gelir
G.Saray'ın eski başkanlarından Mehmet Cansun, başarı için takım içinde aile ortamının sağlanması gerektiğini söyledi.
DEVLERİ ÖRNEK ALIN
Cansun, en kötü dönemlerinde bile kupalar kazandıklarını ifade ederek, "Bu Galatasaray ilk kurulduğu günkü gibi yönetilsin demek değil, bir değişiklik yapılmalı. Aksi halde küçülüyorsun, bir şeyler yapayım derken borçlanıyorsun. Dünyanın önde gelen kulüpleri örnek alınmalı, bu ayıp değil" ifadelerini kullandı.
- 10 Nisan 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 20:54
- Sınırdakiler kart görmedi
Toplam 2
Yorum
khımbu Sen bu takımın kabusu oldun.Seni bu takımda tutmak ancak fb düşmanından beklenir..
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat aykut hoca bu yazdıgım kadroyu kurar,gereksizlerin hepsini gönderir seneyede şampiyon oluruz
- Fenerbahçe Akhisar'ı 3'ledi
Toplam 15
Yorum
murat transfer falan yapmayın biraz biraz önce yazdıgm kadroyla seneye kafayada oynarız İSMAİL ve OZAN gibi hücumcu beklerde var EKİCİde gelecek
Aile olursan başarı gelir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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