Adebayor Galatasaray'ı yıktı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Başakşehir'in Togolu dünya yıldızı Adebayor damga vurdu. Ara transfer döneminde Premier Lig'den bonservissiz olarak transfer edilen Adebayor, Galatasaray karşısında 57 dakikada 3 gol birden atarak sarı-kırmızılıları yıkan isim oldu.

SEMİH KAYA'DAN PEŞ PEŞE HATALAR!

Galatasaray savunması Adebayor karşısında zor anlar yaşadı. Ev sahibi ekip, maçın 11. dakikasında Semih Kaya'nın hatasını affetmedi ve skoru 1-0'a getiren golü attı. Semih'ten seken topu Mossoro müsait durumdaki Adebayor'a aktardı, golcü oyuncu topu kontrol ettikten sonra boş kaleye ağlara gönderdi: 1-0.

SEMİH VE CHEDJOU'NUN ARASINDAN KAFA VURUŞUNU YAPTI!

Başakşehir, Adebayor'un 44. dakikadaki kafa golüyle Galatasaray karşısında soyunma odasına 2-0 önde girdi. Caiçara'nın sağdan ortasına Chedjou'nun önünde iyi yükselen Adebayor, penaltı noktasından kafa vuruşunu yaptı. Muslera'nın çaresiz kaldığı pozisyonda üst direğe çarpan top yerden sekip ağlara gitti: 2-0.

ADEBAYOR'DAN HAT-TRİCK

Medipol Başakşehir ikinci yarıya da hızlı başladı. Emmanuel Adebayor'un 57'de kendisinin ve takımının 3'üncü golünü atarak takımını rahatlattı. Edin Visca'nın vuruşunda kaleci Fernando Muslera'dan dönüp yükseklik kazanan topa altıpas içinde Selçuk İnan'nın üzerinden kafa vuruşunu yapan Emmanuel Adebayor topu filelerle buluşturdu ve hat-trick yaptı.

ADEBAYOR'DAN 4 MAÇTA 5 GOL!

Adebayor, Başakşehir formasıyla bu sezon ligde ilk 11 başladığı 4 maçta 5 gol attı.



MUSTAFA PEKTEMEK'DEN GÜZEL GOL

Maçta son sözü 86. dakikada Mustafa Pektemek söyledi. Galatasaray defansının arkasına atılan topa hareketlenen Pektemek, kalesinden ayrılan Muslera'yı çalımladıktan sonra ceza sahasına girdi. Tecrübeli golcü müsait pozisyonda topu ağlara göndermekte zorlanmadı ve gecenin skorunu belirledi: 4-0.

BAŞAKŞEHİR'E KARŞI 3 MAÇI DA KAYBETTİ

Galatasaray, Süper Lig'in güçlü ekibi Başakşehir karşısında bu sezon 3'te 0 çekti. İki takımın bu sezon; biri kupa, ikisi Süper Lig olmak üzere 3 randevusunda Abdullah Avcı'nın ekibi Galatasaray'ı eli boş gönderdi. Başakşehir, ligin ilk yarısında TT Arena'da oynanan maçı 2-1 kazanmıştı. Türkiye Kupası ikinci tur maçında da rakibin aynı skorla mağlup eden turuncu-lacivertliler rakibini kupadan elemişti.



Bu sonucun ardından Galatasaray 27. haftayı 49 puanla 4. sırada tamamlarken, zirve takibini sürdüren Medipol Başakşehir puanını 56'ya çıkardı.