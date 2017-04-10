 2 kilo verdi aferini aldı – Fotomaç – 10 Nisan 2017
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    10 Nisan 2017, Pazartesi
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    2 kilo verdi aferini aldı

    2 kilo verdi aferini aldı

    , 'un verdiği diyet programıyla 2 kilo zayıflayınca hocasından 'aferin' aldı.

    Hırvat çalıştırıcı, kilo fazlası olan genç stopere milli arada özel beslenme ve fitness programı vermişti. Sağlık kurulu ve kondisyoner nezaretinde programa harfiyen uyan Çalık, 10 günde 2 kilo zayıfladı. Tudor'un çalışmasını takdir ettiği Ahmet'e Başakşehir karşısında 11'de şans vermesi bekleniyor.
    1. 10 Nisan 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:42
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