 Yer krizi için çözüm – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Yer krizi için çözüm

    Yer krizi için çözüm
    G.Saray yönetimi, F.Bahçe'nin derbi için istediği 40 kişilik loca problemini çözemezken yeni bir çare üretti. Sarı-kırmızılılar, F.Bahçe'nin 10 kişilik kısmını protokolde geri kalanını ise yedek kulübesinin arkasındaki futbolcu yakınlarının oturduğu yerde ağırlama kararı aldı. Ama Fenerbahçelilerden forma, kaşkol gibi tahrik edici şeylerlerle maça gelmemesi istenecek.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:46
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