 U16’lar 5. bitirdi – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    U16’lar 5. bitirdi

    U16’lar 5. bitirdi
    G.Saray U16 Takımı, Krasnodar'da düzenlenen 6. Uluslararası Gençler Futbol Turnuvası'nı 5. tamamladı. Son karşılaşmasında Rubin Kazan'ı 1-0 mağlup eden sarı-kırmızılı takım, turnuvada ilk maçında Bate'yi 3-2 yenip, ev sahibi Krasnodar'a 6-0 kaybetmişti.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:42
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