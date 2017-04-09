 Söz Riekerink’te – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
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    Söz ’te

    Söz Riekerink’te
    G.Saray'dan ayrıldıktan sonra hiç konuşmayan Riekerink sessizliğini bozuyor. Hollandalı hoca bugün ülkesinde Fox Sports'ta yayımlanan 'Kees'in Masası' isimli programa konuk olacak. JOR'un takımdan ayrılık süreciyle ilgili açıklama yapması bekleniyor.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:48
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