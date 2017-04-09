 Sneijder soru işareti – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Sneijder soru işareti

    Sneijder soru işareti

    Kafasındaki 11’i şekillendiren Tudor, Sneijder’i oynatıp oynatmamakta hâlâ karar veremedi.

    Tudor, Başakşehir maçı için kafasındaki 11'i de şekillendirmeye başladı. Genç teknik adam, orta sahayı Yasin, Tolga, Selçuk ve Linnes'ten kuracak. Podoski'nin de forması garanti. Hırvat çalıştırıcının kafasındaki tek soru işareti ise Wesley Sneijder. Hollandalı'nın oynaması durumunda Eren Derdiyok yedek kalacak. Eren 11'e girerse Poldi ileri üçlünün sağında görev alacak. Tudor bugünkü idman sonrası son kararını verecek.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:49
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