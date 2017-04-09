 Selçuk, Tudor’la coştu – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Selçuk, Tudor’la coştu

    Selçuk, Tudor’la coştu
    Tudor'un gelişiyle vites büyüten Selçuk İnan, gelecek sezon da kadroda yer almayı garantiledi. 32 yaşındaki oyuncu, yeni sistemde 'kilit' isim olurken, 4 gol, 2 asistle skora da önemli katkı yaptı. Selçuk, Başakşehir önünde de İgor Tudor'un kozu olacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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