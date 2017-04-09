 Seba’ya kanca – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Seba’ya kanca

    Seba’ya kanca

    Yunanistan basını, Galatasaraylı scout’ların Sambacı sol açığı takibe aldığını yazdı. Seba, ’ta bu sezon 7 gol, 10 asist üretti.

    Transfer çalışmalarını sürdüren için bir iddia da Yunan basınından geldi... Komşuda yer alan haberlerde sarı-kırmızılı takımın, Olympiakos'un Brezilyalı futbolcusu Seba'yı izlemeye aldığı belirtildi... Tam adı Sebastiao de Freitas Couto Junior olan Seba'nın asıl mevkisi sol kanat. Forvet ve sağ kanatta da görev yapabiliyor. 24 yaşındaki sambacı bu sezon çıktığı 40 karşılaşmada 7 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

    DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
    Teknik direktör Igor Tudor'un PAOK'u çalıştırdığı dönemden beri izlediği Seba'yı Japonya'ya gidecek Lukas Podolski'nin yerine düşündüğü öğrenildi. Sol ayaklı oyuncu eksiğini de gidermesi planlanan Seba'yı , 2015 yazında Portekiz Ligi takımı Estoril'den 1.8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmişti. 2019 yılına kadar Yunan ekibi ile sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcunun 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.

    HÜCUMDA TAM BİR JOKER
    Güçlü bir fiziğe sahip olan Seba sol ayağına oldukça hakim. Sol kanattan etkili ataklar geliştirebilen tecrübeli oyuncu, forvet de oynayabiliyor. Oyun zekası ile rahatlıkla gol pozisyonu bulabiliyor.

    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:31
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