Seba’ya kanca
Yunanistan basını, Galatasaraylı scout’ların Sambacı sol açığı takibe aldığını yazdı. Seba, Olympiakos’ta bu sezon 7 gol, 10 asist üretti.
DEĞERİ 3.5 MİLYON EURO
Teknik direktör Igor Tudor'un PAOK'u çalıştırdığı dönemden beri izlediği Seba'yı Japonya'ya gidecek Lukas Podolski'nin yerine düşündüğü öğrenildi. Sol ayaklı oyuncu eksiğini de gidermesi planlanan Seba'yı Olympiakos, 2015 yazında Portekiz Ligi takımı Estoril'den 1.8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer etmişti. 2019 yılına kadar Yunan ekibi ile sözleşmesi bulunan 1.82 boyundaki futbolcunun 3.5 milyon euro piyasa değeri bulunuyor.
HÜCUMDA TAM BİR JOKER
Güçlü bir fiziğe sahip olan Seba sol ayağına oldukça hakim. Sol kanattan etkili ataklar geliştirebilen tecrübeli oyuncu, forvet de oynayabiliyor. Oyun zekası ile rahatlıkla gol pozisyonu bulabiliyor.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:31
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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