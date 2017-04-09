 Kishna teklifi – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Kishna teklifi

    Kishna teklifi

    Fox Sport: Hollandalı kanat oyuncusu G.Saray’a önerildi.

    FOX Sports Hollanda, Lille'de kiralık oynayan Ricardo Kishna'nın menajeri Mina Raiola tarafından 'a pazarlanmaya çalışıldığını duyurdu. 22 yaşındaki sol açık, Lazio'da tutunamamıştı. Ara transferde Lille'e kiralanan Kishna çoğu az süre olmak üzere 8 maçta şans bulurken gol ve asist üretemedi. Ajax'ta yetişen Kishna, forvet de oynuyor.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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