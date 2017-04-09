İnce hesaplar
Hırvat hocanın ilk düşüncesi galip gelerek Şampiyonlar Ligi hedefine yaklaşmak. Kişisel planı ise Cimbom’un başında ilk kez zorlu bir maçtan zaferle ayrılıp rüştünü ispatlamak.
6 MAÇTA 3 GALİBİYET TUDOR
"Başakşehir bu sezon saygıyı hak eden bir futbol oynuyor. Hızlı ataklara karşı savunmaya hızlı dönün. Savunmayı ve hücumu birlikte yapın" diyerek talebelerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu mücadelenin Tudor için ayrı bir önemi daha var. O da prestij... Cimbom'un başında 6 maça çıkıp 3 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerini kaybetmişti. Tudor, zorlu bir rakip karşısında bu kez 3 puan alarak kendini ispat etmek amacında.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:58
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Toplam 6
Yorum
can bjk bu ligin üstünde diyosun ama ölü Fenerbahçe bile bjk'ye 2 maçta top oynatmadı
- Semt çocuğu Podolski
Toplam 6
Yorum
Knight 1 kelimeni doğru yazsan güzel olck sn nrdn biliyorsun bu adamların basın sözcüsümüsün.Podolski türk bir oyuncuya küfrettigi için ceza aldı
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Toplam 3
Yorum
SELİM TEMİZ/MERSİN "TÜRK FUTBOLU NEDEN GERİ KALMIŞ,TÜRK FUTBOLU NEDEN SEYİRCİSİZ OYNANIYOR, 3.YILDIZ TAKINTISI VE YAPILAN AYIRIM VE KAYIRIM YÜZÜNDEN;YA İDDİA"
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