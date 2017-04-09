İnce hesaplar

Hırvat hocanın ilk düşüncesi galip gelerek Şampiyonlar Ligi hedefine yaklaşmak. Kişisel planı ise Cimbom’un başında ilk kez zorlu bir maçtan zaferle ayrılıp rüştünü ispatlamak.

Başakşehir karşılaşması öncesi teknik direktör Igor Tudor, oyuncularını zorlu sınava motive ediyor. Şampiyonlar Ligi bileti almak için ligi en azından ikinci sırada bitirmek zorunda olan sarıkırmızılılar, bütün hesapları galibiyet üzerine yapıyor. Maçın kazanılması durumunda aradaki farkın bire inecek olması Tudor'u ateşleyen en büyük etken. Ekibiyle birlikte Başakşehir'in analizini yapan Hırvat çalıştırıcı, rakibin son haftalardaki inişli çıkışlı grafiğinin aldatıcı olmaması gerektiğini oyuncularna aktardı.



6 MAÇTA 3 GALİBİYET TUDOR

"Başakşehir bu sezon saygıyı hak eden bir futbol oynuyor. Hızlı ataklara karşı savunmaya hızlı dönün. Savunmayı ve hücumu birlikte yapın" diyerek talebelerine dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Bu mücadelenin Tudor için ayrı bir önemi daha var. O da prestij... Cimbom'un başında 6 maça çıkıp 3 galibiyet, 2 yenilgi, 1 beraberlik alan genç teknik adam, Beşiktaş ve Trabzonspor derbilerini kaybetmişti. Tudor, zorlu bir rakip karşısında bu kez 3 puan alarak kendini ispat etmek amacında.