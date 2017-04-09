 Hazırlıklar tam gaz sürüyor – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Hazırlıklar tam gaz sürüyor

    Hazırlıklar tam gaz sürüyor
    , Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmanda top kapma çalışmalarının ardından defansif ve ofansif pozisyon alma denemeleri gerçekleştirildi. Ardından taktik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar bugün saat 17.30'daki idmanla tamamlanacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:39
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