 Galatasaray’da sarı kart alarmı – Fotomaç – 09 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Galatasaray’da sarı kart alarmı

    Galatasaray’da sarı kart alarmı

    Galatasaray’da Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaklar.

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong'un bu maçta sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da oynanacak Fenerabehçe derbisinde forma giyemeyecek.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 14:56
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Galatasaray’da sarı kart alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.