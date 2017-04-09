Galatasaray’da sarı kart alarmı
Galatasaray’da Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri halinde Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacaklar.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında yarın saat 20.00'de 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-kırmızılılarda 3 futbolcu sarı-kart sınırında bulunuyor. Selçuk İnan, Eren Derdiyok ve Nigel de Jong'un bu maçta sarı-kart görmeleri halinde Süper Lig'in 28. haftasında 23 Nisan Pazar günü TT Arena'da oynanacak Fenerabehçe derbisinde forma giyemeyecek.
- 09 Nisan 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:56
FOTOMAÇ GÜNDEM
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hasan tekin beşiktaşlısın yeme bizi
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Toplam 18
Yorum
gökhan bjk yönetimi akşam geregini yaptı ve görevi,ne son verdi zaten, tıpkı nouma olayı gibi, rahat ol erman bey. efendilik devam ediyor bjk de.
- Quaresma şoku
Toplam 12
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wunken bunun oynadigi alana caneri monte edip cikmali eger oynamayacaksa
Galatasaray’da sarı kart alarmı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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