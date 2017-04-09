 Emrah Başsan Aslan’a göz kırpıyor – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Aslan’a göz kırpıyor

    Emrah Başsan Aslan’a göz kırpıyor

    Devre arasında ’a kiralanan orta saha oyuncusu, gol ve asistleriyle Tudor’a mesaj gönderiyor.

    'ın devre arasında Hollanda 2. lig ekibi 'a kiraladığı Emrah Başsan gösterdiği performansla yüzleri gülüdürüyor. Teknik direktör Tudor'un, Hollanda ekibinde 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergileyen orta saha oyuncusunu izlettirdiği belirtilirken, takımın gelecek sezonki planları arasında 24 yaşındaki isme yer verebileceği kaydedildi.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:54
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