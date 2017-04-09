Ekonomist De Jong

G.Saray'da taraftarların gözüne giremeyen Nigel De Jong'un tek mesleği futbolculuk değil. Aynı zamanda iyi bir iş adamı olan Hollandalı oyuncu, sadece zenginlere satılan özel otomillerin pazarlanmasının Ortadoğu sorumlusu. Ayrıca De Jong, ekonomi alanında master derecesine de sahip.