 Bruma’nın varisi Karamoh – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Bruma’nın varisi Karamoh

    Bruma’nın varisi Karamoh

    Caen’in 18 yaşındaki genç yeteneği transfer listesine dahil edildi.

    Bruma'yı sözleşmesini uzatmaması halinde satmayı planlayan Aslan, Portekizli'nin alternatifini Fransa'da buldu: Yann Karamoh. Scout ekibinin önerdiği 18 yaşındaki oyuncu Caen'de 5 gol, 3 asist üretti. Sağ açık+forvet oynayan Karamoh için 'Bruma'dan daha potansiyelli' notu düşüldü.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:52
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