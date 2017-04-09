 Balo’dan duble – Fotomaç – 09 Nisan 2017
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    09 Nisan 2017, Pazar
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    Balo’dan duble

    Balo’dan duble
    'ın forvet adayı Mario Balotelli, Fransa'da gollerine devam ediyor. İtalyan yıldız, Lille deplasmanında fileleri 2 kez havalandırıp Nice'i zafere taşıdı. 15 gole ulaşan Balo, sevincine havaalanında devam etti. Kontrolden kayarak geçen Mario'yu görevliler alkışladı.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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