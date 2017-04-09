 Ataman panelde – Fotomaç – 09 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Ataman panelde

    Ataman panelde
    Basketbol takımı hocası , Antalya'da Akra Talks etkinliği kapsamında Konsantrasyon konulu panele katılacak. Ataman, yarın başlayacak etkinlikte meslek tecrübelerini anlatacak.
    1. 09 Nisan 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ataman panelde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.