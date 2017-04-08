 Vida kapıyı kapattı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Vida kapıyı kapattı

    Vida kapıyı kapattı

    Hırvat stoper, “Türkiye planlarım arasında yok. İngiltere ya da İspanya’ya gideceğim” dedi

    Adı Galatasaray ile anılan Dinamo Kiev'li Domagoj Vida, Türkiye'de oynamanın planları arasında olmadığını açıkladı. Hırvat stoper, "İspanya ve İngiltere'den teklifler var. Bunlardan birini değerlendireceğim. Türkiye'den benimle ilgilenen tüm takımlara teşekkür ediyorum" dedi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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