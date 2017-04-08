Vida kapıyı kapattı
Hırvat stoper, “Türkiye planlarım arasında yok. İngiltere ya da İspanya’ya gideceğim” dedi
Adı Galatasaray ile anılan Dinamo Kiev'li Domagoj Vida, Türkiye'de oynamanın planları arasında olmadığını açıkladı. Hırvat stoper, "İspanya ve İngiltere'den teklifler var. Bunlardan birini değerlendireceğim. Türkiye'den benimle ilgilenen tüm takımlara teşekkür ediyorum" dedi.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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