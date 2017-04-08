Tudor: İmha için istikrar
Şampiyonlar Ligi bileti için büyük önem taşıyan Başakşehir karşılaşması öncesi genç çalıştırıcı sistem ve kadroyu koruyacak. Adana’ya fark atan 11 ve 4-4-2 sistemi ile aynen devam. Sneijder ve Bruma yedekte bekleyecek
Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Medipol Başakşehir, Akhisar'a kaybetmiş Galatasaray ise evinde Adana'yı 4-0 mağlup etmişti. Bu sonuçların ardından iki takımın arasındaki puan farkı 4'e inerken Cimbom'un da Şampiyonlar Ligi için iştahı arttı. Sarı-kırmızılılar bu hafta Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacağı Başakşehir'i mağlup ederek puan farkını 1'e indirip rakibi üzerindeki baskıyı artırmak istiyor. Sezon sonunda Beşiktaş'ı yakalamayı başaramasa bile 2. basamakta kalıp Devler Ligi vizesini almak istiyor. İgor Tudor da bu avantajı korumak için planlarını yaptı. Daha doğrusu kritik randevu öncesi Adana'yı 4-0 mağlup eden kadroyu bozmama kararı aldı.
GÜÇLÜ KULÜBE
Hırvat çalıştırıcı, ceza ve sakatlık olmadığı için Adana karşısına sürdüğü 11'e Başakşehir karşılaşmasında da şans tanıyacak. Tudor, ilk geldiğinde yerleştirmeye çalıştığı üçlü savunma sisteminden de bir süreliğine vazgeçmiş durumda. Futbolcularının buna uyum sağlayamadığını düşünen 38 yaşındaki hoca Adana maçındaki gibi 4-4-2 sistemiyle takımını sahaya sürecek. Tudor formsuz Sneijder ve sakatlıktan yeni dönen Bruma'yı ise 11'e koymayacak. Böylece gerektiğinde kenarda da skora direkt etki edecek isimleri 'hamle oyuncusu' olarak kullanabilecek. Tudor futbolcularıyla da bire bir görüşerek bu maçın önemini anlatıyor. Hırvat hoca bu maçta camiaya 3 puan hediye etmeleri gerektiğini kaydetti.
Savaş ÇORLU
GÜÇLÜ KULÜBE
Hırvat çalıştırıcı, ceza ve sakatlık olmadığı için Adana karşısına sürdüğü 11'e Başakşehir karşılaşmasında da şans tanıyacak. Tudor, ilk geldiğinde yerleştirmeye çalıştığı üçlü savunma sisteminden de bir süreliğine vazgeçmiş durumda. Futbolcularının buna uyum sağlayamadığını düşünen 38 yaşındaki hoca Adana maçındaki gibi 4-4-2 sistemiyle takımını sahaya sürecek. Tudor formsuz Sneijder ve sakatlıktan yeni dönen Bruma'yı ise 11'e koymayacak. Böylece gerektiğinde kenarda da skora direkt etki edecek isimleri 'hamle oyuncusu' olarak kullanabilecek. Tudor futbolcularıyla da bire bir görüşerek bu maçın önemini anlatıyor. Hırvat hoca bu maçta camiaya 3 puan hediye etmeleri gerektiğini kaydetti.
Savaş ÇORLU
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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