Tudor Başakşehir'i çözdü

Tudor, Başakşehir'in yenildiği maçları da dikkatlice analiz etti. Hırvat hocanın vardığı iki sonuç var. 1- Gezgin forvete karşı Başakşehir savunması bocalıyor, dengesi bozuluyor. 2- Çift ön libero ile oynayan takımlara karşı zorlanıyorlar. Selçuk-Josue ikilisi birlikte oynayacak.



Solda Linnes

Aslan'ın hocası İgor Tudor, sol bekte performansından memnun olduğu Martin Linnes'i kesmeyecek. Norveçli futbolcu yine 11'de başlayacak. Sezonun ilk yarısında üzerinden kafa vurduran Sabri Sarıoğlu yine yedek. 11'de çıkacak kadroda performansı inişli çıkışlı olsa da daha sert futbol oynayan Cavanda yer alacak.