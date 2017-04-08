Tudor Başakşehir'i çözdü
Tudor, Başakşehir'in yenildiği maçları da dikkatlice analiz etti. Hırvat hocanın vardığı iki sonuç var. 1- Gezgin forvete karşı Başakşehir savunması bocalıyor, dengesi bozuluyor. 2- Çift ön libero ile oynayan takımlara karşı zorlanıyorlar. Selçuk-Josue ikilisi birlikte oynayacak.
Solda Linnes
Aslan'ın hocası İgor Tudor, sol bekte performansından memnun olduğu Martin Linnes'i kesmeyecek. Norveçli futbolcu yine 11'de başlayacak. Sezonun ilk yarısında üzerinden kafa vurduran Sabri Sarıoğlu yine yedek. 11'de çıkacak kadroda performansı inişli çıkışlı olsa da daha sert futbol oynayan Cavanda yer alacak.
Solda Linnes
Aslan'ın hocası İgor Tudor, sol bekte performansından memnun olduğu Martin Linnes'i kesmeyecek. Norveçli futbolcu yine 11'de başlayacak. Sezonun ilk yarısında üzerinden kafa vurduran Sabri Sarıoğlu yine yedek. 11'de çıkacak kadroda performansı inişli çıkışlı olsa da daha sert futbol oynayan Cavanda yer alacak.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:17
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Tudor Başakşehir'i çözdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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