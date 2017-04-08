Semt çocuğu Podolski
Galatasaray'a transfer olmadan önce de defalarca Türkiye'de tatil yapan Lukas Podolski, İstanbul'da 'içimizden biri' gibi davranıyor...
Mahallesinde sokağa çıktığı zaman esnaf ziyaretlerini eksik etmiyor. Alman yıldız berberde sıra bekliyor, börekçide çay içiyor, "Semtin fırınından sıcak sıcak ekmek aldım" diyor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:17
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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