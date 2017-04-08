 Semt çocuğu Podolski – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Semt çocuğu

    Semt çocuğu Podolski

    Galatasaray'a transfer olmadan önce de defalarca Türkiye'de tatil yapan Lukas , İstanbul'da 'içimizden biri' gibi davranıyor...

    Mahallesinde sokağa çıktığı zaman esnaf ziyaretlerini eksik etmiyor. Alman yıldız berberde sıra bekliyor, börekçide çay içiyor, "Semtin fırınından sıcak sıcak ekmek aldım" diyor.

    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:17
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