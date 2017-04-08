 Samuray olacak – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Samuray olacak

    Samuray olacak
    Tudor'un yol verdiği Nigel de Jong'un Podolski gibi Japon Ligi'nden bir takımla anlaştığı iddia edildi. Yıllık 3.5 milyon euro alacak olan De Jong için Galatasaray'ın bonservis bedeli talep etmeyeceği belirtildi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:53
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