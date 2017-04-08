Muslera heyecanlandırdı
Cimbom'un kalecisi Fernando Muslera, İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla sarıkırmızılıları heyecanlandırdı.
Eşi Patricia ve köpekleri Oso ile Anadolu Yakası'nda ev bakan çift bu kareyi sosyal medya hesaplarına yükledi. Taraftarlar "Muslera ev baktığına göre jübilesini bizde yapacak" yorumunda bulundular.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:24
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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