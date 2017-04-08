 Muslera heyecanlandırdı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    heyecanlandırdı

    Muslera heyecanlandırdı

    Cimbom'un kalecisi Fernando , İnstagram hesabından yaptığı paylaşımla sarıkırmızılıları heyecanlandırdı.

    Eşi Patricia ve köpekleri Oso ile Anadolu Yakası'nda ev bakan çift bu kareyi sosyal medya hesaplarına yükledi. Taraftarlar " ev baktığına göre jübilesini bizde yapacak" yorumunda bulundular.


    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:24
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