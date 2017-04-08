 Mancini, Wes’le gidecek – Fotomaç – 08 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Nisan 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    , Wes’le gidecek

    Mancini, Wes’le gidecek

    Cimbom’un eski hocasının adı bir süredir Roma ile anılıyor. Gazzetta TV’nin haberine göre , sarı-kırmızılı ekibe eski oyuncusu Wesley ile birlikte gidecek

    Bir süredir teknik direktör İgor Tudor'la anlaşamadığı ve sezon sonunda yolların ayrılacağı söylenen Wesley için İtalyanlar'dan yeni bir iddia geldi. La Gazzetta dello Sport'un internet TV'si Gazzetta TV'nin haberine göre Aslan'ın eski hocası Roberto Mancini'nin Roma'yı devralmasına kesin gözüyle bakılıyor. Roberto 'nin Luciano Spalletti'nin koltuğuna oturmasıyla birlikte transferde 1 numarasının Wesley Sneijder olduğu belirtildi.

    OYUN AKLI OLACAK
    Haberde, Roma orta sahasının mücadeleci isimlerden kurulu olduğu ancak Mancini'nin oyunu yönlendirecek bir isim aldırmayı düşündüğü belirtildi. Mancini'nin Sneijder'de karar kıldığı kaydedildi.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 03:43
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Mancini, Wes’le gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.