De Jong'un yerine Gennaro

Cagliari’de oynayan 28 yaşındaki ön liberoyu İgor Tudor’un yönetime tavsiye ettiği öğrenildi. Sözleşmesi sona ereceği için bonservis bedeli olmayan Davide bu sezon 2 gol, 5 asist üretti

Wesley Sneijder'i satma kararı alan, Nigel de Jong'u da gelecek sezon düşünmeyen Cimbom'da yeni orta saha arayışları hız kazandı. Josue'nin bonservisini almayı gündemine alan yönetimin, Igor Tudor'un verdiği rapor doğrultusunda Cagliari'nin tecrübeli ismi Davide Di Gennaro'yu da listesine dahil ettiği belirlendi. Futbol direktörü Cenk Ergün'ün geçtiğimiz günlerde çıkarma yaptığı İtalya'da Di Gennaro'nun menajeri Manuel Montipo ile de masaya oturduğu iddia edildi.



TUDOR BiTİRECEK

Ön libero oynamasına rağmen Cagliari formasıyla bu sezon La Liga'da 20 maçta 2 gol atıp 5 de asist yapan sol ayaklı oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Takımdan ayrılacağını açıklayan İtalyan oyuncunun birçok talibinin olduğu bildirildi. Tudor'un önümüzdeki günlerde Di Gennaro ile bir telefon görüşmesi yaparak 'Galatasaray'a gel' diyeceği gelen haberler arasında...



TAM BİR GEZGİN

A milli takımda hiç oynamayan Di Gennaro, alt kategorilerde 25 kez giydiği İtalyan milli formasıyla 3 gol attı. Milan alt yapısından çıkan tecrübeli oyuncu bugüne kadar Çizme'de 12 farklı kulübün formasını terleterek ilginç bir kariyere imza attı.



ÇİFT YÖNLÜ OYNAYABİLİYOR

Orta sahada hem savunmaya hem hücuma yönelik oynayabilen Davide di Gennaro, sol kanatta da görev alabiliyor. Yumuşak bir bileğe sahip olan sol ayaklı oyuncu, hırsı ve inatçı oyun yapısı ile tanınıyor