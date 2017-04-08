‘Ben kupayı tercih ettim’
'Kulübü batırmakla' suçlanan eski başkan Ünal Aysal, "Ya borç ödeyecektim ya da 17 kupa alacaktım, ben kupayı tercih ettim" dedi. Aysal, kulübü ne kadar borçla devraldıysa aynı borç rakamıyla bıraktığını da kaydetti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:54
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
‘Ben kupayı tercih ettim’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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