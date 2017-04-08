 ‘Ben kupayı tercih ettim’ – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    ‘Ben kupayı tercih ettim’

    ‘Ben kupayı tercih ettim’
    'Kulübü batırmakla' suçlanan eski başkan , "Ya borç ödeyecektim ya da 17 kupa alacaktım, ben kupayı tercih ettim" dedi. Aysal, kulübü ne kadar borçla devraldıysa aynı borç rakamıyla bıraktığını da kaydetti.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:54
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