Balotelli heyecanı
Menajeri Raiola, Cenk Ergün’le görüştüğünü yalanlamadı
FOTOMAÇ'IN duyurduğu 'Galatasaray, Mario Balotelli ile görüştü' haberi, İtalyan forvetin menajeri Mina Raiola tarafından üstü kapalı şekilde doğrulandı. Ajansspor'da Özgür Sancar'ın, "Cenk Ergün'le Milano'da Balotelli'nin Galatasaray'a transferi üzerine konuştunuz mu?" şeklindeki sorusuna yanıt veren Raiola, "Bu aşamada yorum yapmamayı tercih ediyorum" dedi.
Ünlü menajer, "Balotelli önümüzdeki yaz Galatasaray'da oynayabilir mi?" şeklindeki soru üzerine ise "Bu konuda da yorum yapmayacağım. Gelişmeleri hep birlikte görürüz" diye konuştu. Raiola'nın Cenk Ergün'le görüştüğünü reddetmemesi, bu transferin her an gerçekleşebileceği şeklinde yorumlandı. 26 yaşındaki Balotelli, Nice'te bu sezon 13 gol attı. Ünlü yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
Ünlü menajer, "Balotelli önümüzdeki yaz Galatasaray'da oynayabilir mi?" şeklindeki soru üzerine ise "Bu konuda da yorum yapmayacağım. Gelişmeleri hep birlikte görürüz" diye konuştu. Raiola'nın Cenk Ergün'le görüştüğünü reddetmemesi, bu transferin her an gerçekleşebileceği şeklinde yorumlandı. 26 yaşındaki Balotelli, Nice'te bu sezon 13 gol attı. Ünlü yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 03:58
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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