 Azubuike’ye Brugge talip – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Azubuike’ye Brugge talip

    Azubuike’ye Brugge talip
    YENİ Malatyaspor'un 20 yaşındaki orta sahası Azubuike Okechukwu'yu Club Brugge de transfer listesine aldı. Belçika basını, G.Saray'ın da radarında olan Nijeryalı yeteneğin, Brugge tarafından bir süredir izlendiğini yazdı.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:55
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