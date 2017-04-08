Azubuike’ye Brugge talip

YENİ Malatyaspor'un 20 yaşındaki orta sahası Azubuike Okechukwu'yu Club Brugge de transfer listesine aldı. Belçika basını, G.Saray'ın da radarında olan Nijeryalı yeteneğin, Brugge tarafından bir süredir izlendiğini yazdı.