Azubuike’ye Brugge talip
YENİ Malatyaspor'un 20 yaşındaki orta sahası Azubuike Okechukwu'yu Club Brugge de transfer listesine aldı. Belçika basını, G.Saray'ın da radarında olan Nijeryalı yeteneğin, Brugge tarafından bir süredir izlendiğini yazdı.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:55
FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
Azubuike’ye Brugge talip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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