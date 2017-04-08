Ağabeyim şaştı kaldı
McCollum, NBA oyuncusu olan ağabeyi CJ’ye taraftarı izletiyor
Çin'e gittikten sonra yeniden Galatasaray'a dönen Errick McCollum, Abdi İpekçi atmosferine değindi. NBA'de Portland'da forma giyen ağabeyi CJ McCollum'a İpekçi'deki videoları izlettiğini belirten Errick "Atmosferi görünce şaşırıp kalıyorlar" dedi. McCollum, Galatasaray'a kupalar kazandırmak istediğini belirtti.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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