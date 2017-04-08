 Ağabeyim şaştı kaldı – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    Ağabeyim şaştı kaldı

    Ağabeyim şaştı kaldı

    McCollum, NBA oyuncusu olan ağabeyi CJ’ye taraftarı izletiyor

    Çin'e gittikten sonra yeniden Galatasaray'a dönen , Abdi İpekçi atmosferine değindi. NBA'de Portland'da forma giyen ağabeyi CJ McCollum'a İpekçi'deki videoları izlettiğini belirten Errick "Atmosferi görünce şaşırıp kalıyorlar" dedi. McCollum, Galatasaray'a kupalar kazandırmak istediğini belirtti.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:13
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