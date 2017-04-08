4 katına satılık
Yönetim, Carole için kapıyı 6 milyon euro’dan açacak
İngiliz ve Fransız kulüplerinin takibinde olan Lionel Carole için yönetim 'evet' diyeceği rakamı belirledi. 25 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro fiyat biçildi. Carole iki sezon önce Troyes'ten 1.5 milyon euro'ya alınmıştı. Sarı-kırmızılılar istediği rakamı bulursa Fransız beki 4 katına satmış olacak. Carole, scoutlar tarafından izlense de henüz resmi bir teklif yok.
Lionel Carole sarı- kırmızılı forma ile iki sezonda 61 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol attı, 3 de gol pası verdi. Fransız sol bekin, 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
Lionel Carole sarı- kırmızılı forma ile iki sezonda 61 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol attı, 3 de gol pası verdi. Fransız sol bekin, 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
- 08 Nisan 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 04:26
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- İnşallah gol atmaz
Toplam 4
Yorum
Bence Bu adam Zaten Besiktasta Oynabillecek birisi Degil bence Para Yoktu idare edici Aldilar Baska Transferler icin Para yoktu
- Tapusunu alacak
Toplam 3
Yorum
Düzceli Bir Düzceli olarak söylüyorum bizim buralar cennet gibidir sadece fenerbahçe değil tüm takımlar içinde yatırım yapılacak yerlerden biridir.
- Lens’te ‘bekle-gör’
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Bu paranin Yarisina Bile daha iyi Futbolcu Bulabillirsin
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