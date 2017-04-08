 4 katına satılık – Fotomaç – 08 Nisan 2017
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    08 Nisan 2017, Cumartesi
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    4 katına satılık

    4 katına satılık

    Yönetim, Carole için kapıyı 6 milyon euro’dan açacak

    İngiliz ve Fransız kulüplerinin takibinde olan Lionel Carole için yönetim 'evet' diyeceği rakamı belirledi. 25 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro fiyat biçildi. Carole iki sezon önce Troyes'ten 1.5 milyon euro'ya alınmıştı. Sarı-kırmızılılar istediği rakamı bulursa Fransız beki 4 katına satmış olacak. Carole, scoutlar tarafından izlense de henüz resmi bir teklif yok.

    sarı- kırmızılı forma ile iki sezonda 61 karşılaşmaya çıkarken, 1 gol attı, 3 de gol pası verdi. Fransız sol bekin, 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor.
    1. 08 Nisan 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 04:26
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