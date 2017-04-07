 Yeni şef Josue – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yeni şef

    Yeni şef Josue

    Gönderilmesi planlanan Sneijder'in halefi bulundu. , Hollandalı yıldızın yokluğunda performansını beğendiği Portekizli maestronun bonservisinin alınmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, için harekete geçti.

    Geleceğin 'ını kurmak isteyen teknik direktör İgor Tudor'un, ilk transferi takım içinden gerçekleşecek gibi görünüyor. Adanaspor zaferi sonrası yönetim ile gelecek sezonun planlarına başladıklarını açıklayan İgor Tudor'un, takımda kiralık oynayan Josue'nin performansını beğendiği ve yeni takımında görmeyi istemesi üzerine yönetimden bonservisinin alınmasını istediği öğrenildi. Hırvat teknik adam, sakatlıkları ve takımdan ayrılmak için nabız yoklamaları nedeniyle yönetimin de gözünden düşen Wesley Sneijder'in halefi olarak 'yi belirledi.

    TAKIMIN EN AZ KAZANANI
    Porto ile 2018'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki orta saha için 'pazarlıklara başlansın' talimatıyla Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde transfere start vereceği kaydedildi. Josue, yıllık 700 bin euro ücretiyle yabancılar arasında en az kazanan isim olarak dikkat çekiyor. Yönetimin, Porto'nun 5 milyon euro civarı talep etmesi beklenen Josue için 2.5-3 milyon gibi bir rakamı gözden çıkartabileceği iddia ediliyor.

    BASMADIK YER BIRAKMADI
    Adanaspor maçında 90 dakika sahada kalan Josue, gol ve asist kategorilerinde katkı yapamasa da 11.95 km'yle maçın en çok koşan ismi oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan Portekizli maestro, bu sezon 26 maçta 3 gol, 5 asist üretti.


    Savaş ÇORLU
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yeni şef Josue haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.