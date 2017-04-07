Yeni şef Josue
Gönderilmesi planlanan Sneijder'in halefi bulundu. Igor Tudor, Hollandalı yıldızın yokluğunda performansını beğendiği Portekizli maestronun bonservisinin alınmasını istedi. Sarı-kırmızılı yönetim, Josue için harekete geçti.
TAKIMIN EN AZ KAZANANI
Porto ile 2018'e kadar kontratı bulunan 26 yaşındaki orta saha için 'pazarlıklara başlansın' talimatıyla Futbol Direktörü Cenk Ergün'ün önümüzdeki günlerde transfere start vereceği kaydedildi. Josue, yıllık 700 bin euro ücretiyle yabancılar arasında en az kazanan isim olarak dikkat çekiyor. Yönetimin, Porto'nun 5 milyon euro civarı talep etmesi beklenen Josue için 2.5-3 milyon gibi bir rakamı gözden çıkartabileceği iddia ediliyor.
BASMADIK YER BIRAKMADI
Adanaspor maçında 90 dakika sahada kalan Josue, gol ve asist kategorilerinde katkı yapamasa da 11.95 km'yle maçın en çok koşan ismi oldu. Sahada basmadık yer bırakmayan Portekizli maestro, bu sezon 26 maçta 3 gol, 5 asist üretti.
Savaş ÇORLU
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:18
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
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