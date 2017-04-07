Ya Pepe ya Brezilya

Sarı-Kırmızılılar, 34 yaşındaki yıldızda sorun yaşaması durumunda Brezilyalı Vitor Hugo ve Luan’dan birisini transfer etmeye çalışacak.

Yeni sezon için kuracağı kadroda stoper ve forvet transferini öncelikli hedef olarak belirleyen Galatasaray'da hareketlilik sürüyor... Savunmaya lider özellikli bir futbolcu arayan Sarı- Kırmızılılar A ve B planlarını belirledi. Listenin ilk sırasına Real Madrid'li Pepe'yi alan yönetim, Portekizli futbolcuyla kısa süre içinde masaya oturacak. Sarı-Kırmızılılar transferde elini çabuk tutmak istese de 10'un üzerinde kulübün ilgi gösterdiği Pepe'nin kararını Haziran ayından önce vermek istemediği belirtiliyor. Yönetici Cenk Ergün'ün en geç salı gününe kadar İspanya'ya giderek hem Pepe hem de menajeri ile görüşmesi bekleniyor. Eğer Sarı-Kırmızılılar, 34 yaşındaki yıldızdan olumlu bir geri dönüş alamazsa B planı devreye girecek.



HEDEF, MAYIS SONUNA KADAR İŞİ BİTİRMEK

Galatasaray bu durumda rotasını Brezilya'ya çevirecek... Yönetimin listesinde iki Sambacı bulunuyor. Bunlardan ilki uzun süredir transfer gündeminde yer alan Palmeiras'lı Vitor Hugo. Brezilya kulübünün 7 milyon Euro istediği Hugo için Galatasaray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Listedeki ikinci isim ise Vasco de Gama formasını giyen Luan... Sarı-Kırmızılılar hedefindeki üç stoperden birisini sezon bitmeden kadrosuna katmayı hedefliyor.



FRANSIZ BASINI: PSG 'NİN DE HEDEFİ PEPE

Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Pepe için Fransız basınından flaş bir iddia geldi... PSG'nin Portekizli yıldızla temasa geçtiği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, M.City'nin Pepe ile ilgilendiğini yazmıştı.