Ya Pepe ya Brezilya
Sarı-Kırmızılılar, 34 yaşındaki yıldızda sorun yaşaması durumunda Brezilyalı Vitor Hugo ve Luan’dan birisini transfer etmeye çalışacak.
HEDEF, MAYIS SONUNA KADAR İŞİ BİTİRMEK
Galatasaray bu durumda rotasını Brezilya'ya çevirecek... Yönetimin listesinde iki Sambacı bulunuyor. Bunlardan ilki uzun süredir transfer gündeminde yer alan Palmeiras'lı Vitor Hugo. Brezilya kulübünün 7 milyon Euro istediği Hugo için Galatasaray'ın 5 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Listedeki ikinci isim ise Vasco de Gama formasını giyen Luan... Sarı-Kırmızılılar hedefindeki üç stoperden birisini sezon bitmeden kadrosuna katmayı hedefliyor.
FRANSIZ BASINI: PSG 'NİN DE HEDEFİ PEPE
Real Madrid ile yollarını ayırmaya hazırlanan Pepe için Fransız basınından flaş bir iddia geldi... PSG'nin Portekizli yıldızla temasa geçtiği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde de İngiliz basını, M.City'nin Pepe ile ilgilendiğini yazmıştı.
- 07 Nisan 2017, Cuma
- Güncelleme: 02:08
- Oğuzhan atıyor takipçiler izliyor
Toplam 1
Yorum
Bence Iyi bir Teklif geliyorsa Bence Satilsin Iyi oyuncu ama yeri Dolmaz Ögle Bi Durum Yok Yerine necip yada Inler oynasa Bence Büyük fark olmaz
- Fernandao ülkesine gidiyor
Toplam 3
Yorum
Bence Bence Sorun FB De Olmak Bir türlü uyum saglamadi Besiktasta Yada GS Da olsa bence is yapardi Senol Günes varken Gol Krali oldu
- ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''
Toplam 4
Yorum
drogba doğru para lazım nie adam akıllı transfer yapılsın birde galatasarayı evladı kadar sever fatih terim imparator fatih terim hey cimbom hey..
Ya Pepe ya Brezilya haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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