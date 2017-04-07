 ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir'' – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''

    ''Terim, Mor’la birlikte gelebilir''

    Galatasaray'ın eski yıldızı , ve 'un önümüzdeki sezon Galatasaray'a gelebileceğini söyledi.

    Balıkesir'de öğrencilerle söyleşide buluşan eski sarı-kırmızılı forvet, " Türkiye'de oynar mı" sorusuna, "Emre Mor ancak 'in başında olduğu bir takıma gelebilir. Önümüzdeki sezon Fatih Terim Galatasaray'ı çalıştırabilir" şeklinde karşılık verdi.

    TUDOR SEZON SONUNU ZOR GÖRÜR
    , Galatasaray'ın Tudor'u takımın başına getirmesinin yanlış olduğunu da savunarak, "Karabükspor hocasını devre arasında getirmesi tamamen yanlış. Dünyada sanki hoca kalmadı. Tudor sezon sonunu zor görür" dedi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:30
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