 Serdar’a özel program – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Serdar’a özel program

    Serdar’a özel program
    Aralık ayındaki Osmanlı maçında çapraz bağları kopan Serdar Aziz, 4 aylık fizyoterapi tedavisinin ardından koşulara başlamıştı. Tecrübeli stopere, Tudor özel bir program verdi. Kademeli olarak tempo yükseltecek olan Serdar, dizini güçlendirecek. Takımla çalışmaya mayısta başlaması planlanıyor.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Serdar’a özel program haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.