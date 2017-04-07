Serdar’a özel program

Aralık ayındaki Osmanlı maçında çapraz bağları kopan Serdar Aziz, 4 aylık fizyoterapi tedavisinin ardından koşulara başlamıştı. Tecrübeli stopere, Tudor özel bir program verdi. Kademeli olarak tempo yükseltecek olan Serdar, dizini güçlendirecek. Takımla çalışmaya mayısta başlaması planlanıyor.