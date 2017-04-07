 Roma’da Mancini sesleri – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    ’da Mancini sesleri

    Roma’da Mancini sesleri
    G.Saray'da 2013-14 sezonunda çalışan Teknik Direktör , İtalya'da yolunda. Başkent ekibi sezon sonu kontratı bitecek Luciano Spalletti'nin yerine Mancini'yi getirmek istiyor. Geçen sezon ayrıldığı İnter'den de teklif alan 52 yaşındaki ünlü çalıştırıcının Roma yönetimiyle görüştüğü ve olumlu yanıt aldığı öne sürüldü.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:13
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