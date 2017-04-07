 Reyiz’in eşi fena düştü! – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Reyiz’in eşi fena düştü!

    Reyiz’in eşi fena düştü!
    Adrenalin tutkunu olan 'nun eşi bu kez Santa Barbara'da gerçekleştirdiği serbest düşüş denemesinin videosunu paylaştı. 18 bin feet'te tecrübeli bir eğitici ile uçaktan atlayan bayan Sarıoğlu, 194 kilometre hızla 80 saniye serbest düşüş yaptı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:18
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