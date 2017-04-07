 ‘Messi’ diyeti! – Fotomaç – 07 Nisan 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Nisan 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    ‘Messi’ diyeti!

    ‘Messi’ diyeti!
    başta kilolu oyuncular için özel diyet hazırlatan Tudor'un planı tuttu. Birçok oyuncu kilolarını atıp, form yakaladı. 'Messi diyeti' diye bilinen programda bol su içiliyor, kan akışını hızlandıran zencefilli, biber ve kişnişli çorbalar tüketiliyor.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 02:19
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ‘Messi’ diyeti! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.