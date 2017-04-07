 Kiev’li Vida askıya alındı – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    Kiev’li Vida askıya alındı

    Kiev’li Vida askıya alındı
    Üst düzey bir stoper alacak G.Saray'da gözdelerden Dinamo Kievli yüksek uçtu. Kontratı 2018'de bitecek 27 yaşındaki Hırvat futbolcunun yıllık 4 milyon euro garanti para istediği öğrenildi. Bu gelişmeler üzerine G.Saray'da yalnızca Sneijder'in aldığı bu para astronomik bulundu ve transferinin askıya alındığı kaydedildi.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:19
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