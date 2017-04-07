 İhtiyaca göre idman – Fotomaç – 07 Nisan 2017
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    07 Nisan 2017, Cuma
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    İhtiyaca göre idman

    İhtiyaca göre idman
    Tudor, oyuncuları eksiklerine göre çalıştırıyor. Dün de Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Garry Rodrigues ve De Jong takımdan ayrı kendilerine hazırlanan özel programı uyguladılar. Carole ise tedavisinin ardından kuvvet çalışması yaptı.
    1. 07 Nisan 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:28
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