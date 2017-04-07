İhtiyaca göre idman

Tudor, oyuncuları eksiklerine göre çalıştırıyor. Dün de Yasin Öztekin, Eren Derdiyok, Lukas Podolski, Garry Rodrigues ve De Jong takımdan ayrı kendilerine hazırlanan özel programı uyguladılar. Carole ise tedavisinin ardından kuvvet çalışması yaptı.